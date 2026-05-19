Участников преступной группы осудят в Новороссийске

Пять участников преступной группы, занимавшейся оборотом наркотиков, предстанут перед судом в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Согласно материалам следствия, пять человек в возрасте от 22 до 29 лет в течение полугода находились на связи с организатором преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Через мессенджеры фигуранты дела получали сведения о расположении оптовых партий запрещенных веществ, после чего забирали препараты из тайниковых закладок, расфасовывали по дозам и распространяли по городу.

Сотрудники следственного отдела установили причастность подозреваемых к 13 фактам сбыта сильнодействующего вещества. При обысках в местах проживания фигурантов дела обнаружили упаковочные материалы, весы и пакеты с запрещенными веществами. Общая масса превысила 200 г.

По данным полиции, 29-летний участник группы, ранее лишенный прав управления транспортными средствами, был задержан с признаками опьянения за рулем на одной из улиц Новороссийска. Он отказался от медицинского освидетельствования, в отношении мужчины также возбудили уголовное дело по статье 261.1 УК РФ.

Уголовное дело, фигурантами которого являются пять жителей Новороссийска, направлено в суд с обвинительным заключением. Гражданам может грозить наказание до восьми лет лишения свободы.

