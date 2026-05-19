В акватории морского порта Сочи 19 мая проведут учебные стрельбы

Власти Сочи предупредили жителей и гостей курорта о проведении учебных стрельб в акватории морского порта 19 мая. Соответствующую информацию опубликовали в официальном Telegram-канале администрации города.

Согласно сообщению, тренировки проведут в два этапа. Учебные стрельбы запланировали на 11:30, а также в период с 17:00 до 23:00. Перед началом мероприятий в 11:20 организуют речевое оповещение жителей Центрального района Сочи.

В администрации города призвали граждан сохранять спокойствие и ориентироваться на официальную информацию. Учебные мероприятия проведут в акватории морского порта в плановом режиме.

Ранее сообщалось, что в течение ночи с 18 на 19 мая над территорией Краснодарского края и рядом других регионов России силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 315 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с работой систем противовоздушной обороны, средствами радиоэлектронной борьбы, атаками беспилотников и расположением объектов критической инфраструктуры.

Региональные власти ранее напоминали, что за нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа может достигать 300 тыс. руб.

Мария Удовик