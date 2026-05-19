Администрация Сочи подала иск о сносе самовольной постройки

Администрация Сочи обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к индивидуальному предпринимателю Нонне Гущиян. Муниципальные власти потребовали признать объект капитального строительства, расположенный на земельном участке в селе Верхняя Мамайка на улице Садовой, самовольной постройкой. Истец также просил обязать предпринимателя снести это строение за свой счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По мнению администрации, непринятие обеспечительных мер может угрожать жизни и здоровью неопределенного круга лиц из-за возведения объекта с нарушением градостроительного законодательства. В иске отмечалось, что продолжение строительства способно затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края заявление администрации о принятии обеспечительных мер было удовлетворено частично. Суд наложил арест на земельный участок и расположенный на нем объект недвижимости по указанному адресу. Управлению Росреестра по Краснодарскому краю запрещено осуществлять любые регистрационные действия в отношении как самого объекта, так и земельного участка. Кроме того, ответчикам и другим лицам запрещено проводить строительные работы, за исключением работ по сносу данного объекта.

Елена Турбина