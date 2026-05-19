Жителя Туапсинского района, подозреваемого в двойном убийстве, арестовали

Жителя Краснодарского края, который обвиняется в двойном убийстве 37- и 39-летнего мужчин в Туапсинском районе, заключили под стражу до 16 июля 2026 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц общеопасным способом). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Согласно версии следствия, у обвиняемого был долгий конфликт с соседом из-за разногласий по вопросам пользования и распоряжения принадлежащими им земельными участками. 15 мая 2026 года 70-летний фигурант поджег баню, в которой спали сосед и его друг.

Один из потерпевших скончался на месте происшествия от термических ожогов. Второй мужчина смог выбраться на улицу и позвать на помощь. Его госпитализировали, однако на следующее утро он скончался в больнице.

«Благодаря грамотной работе следователей СКР во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД личность злоумышленника и его местонахождение были установлены по горячим следам на территории города Туапсе»,— сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Пенсионер признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего.

Алина Зорина