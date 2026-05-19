«Локомотив-Кубань» проиграл ЦСКА

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Краснодаре со счетом 81:100 потерпел поражение от ЦСКА в рамках третьего матча полуфинала Единой лиги ВТБ.

Перед этой встречей счет в серии был равным — 1:1. Лучше эту игру начали «армейцы», которые уже к третьей минуте вели с разницей в +8 очков. Но до конца первой четверти кубанцы смогли нивелировать отставание — 22:22. Однако во втором отрезке ЦСКА выиграл борьбу за подбор, демонстрировал высокий процент реализации и совершил рывок на 13 очков. На большой перерыв «Локомотив-Кубань» ушел, уступая в счете — 35:54.

Подопечные Томислава Томовича сумели прийти в себя в третьей четверти, стали лучше двигать мяч и добавили агрессии в нападении. Перед заключительной десятиминуткой краснодарцы все же уступали, но интригу сохранили — 63:75. Но в оставшееся время у хозяев не получилось отыграться и устроить погоню. В итоге — поражение «Локомотива-Кубань» со счетом 81:100.

Самым результативным игроком в составе южан стал Джеремайя Мартин, который набрал 19 очков. В активе Патрика Миллера — 18 очков. Винс Хантер набрал 12 очков. Четвертая игра полуфинала пройдет в Краснодаре 20 мая.

Евгений Леонтьев