На Ставрополье отремонтируют ключевую трассу, ведущую в Чечню и Северную Осетию

В 2026 году Ставропольский край завершит капитальный ремонт региональной автомобильной дороги «Стодеревская – Серноводское – Уваровское» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном миндоре.

Фото: Миндор Ставропольского края

В этом году подрядчики обновляют 3 км дорожного полотна на участке, расположенном в Курском округе, где уже завершено около 40% работ; власти обещают окончить их к осени 2026 года. На соседнем участке магистрали аналогичный ремонт провели годом ранее, отремонтировав примерно 5 км дороги, что позволяет говорить о системном обновлении. В совокупности за два года объем ремонта на этой трассе превышает 8 км, что заметно меняет качество транспортной связи между северокавказскими субъектами.

Эта дорога проходит по территории Курского района и соединяет дорожную сеть Ставропольского края с Чеченской Республикой и Республикой Северная Осетия – Алания. Вдоль трассы сосредоточено несколько населенных пунктов, поэтому здесь наблюдается устойчивый местный трафик – жители используют её для связи между селами и поселениями региона, а также для выезда в соседние республики. Кроме того, по трассе движется значительное количество транзитных автомобилей, что делает магистраль важной логистической артерией для региона. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края подчеркивают, что обновление трассы повышает транспортную доступность Ставрополья, способствует развитию грузоперевозок и турпотока, в том числе на курорты Кавказских Минеральных Вод.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году на Ставрополье планируют обновить более 77 км региональных дорог на 21 участке, включая часть трассы «Стодеревская – Серноводское – Уваровское». В предшествующие годы по тому же национальному проекту краевые власти привели в нормативное состояние около 1 тыс. км региональной и местной дорожной сети, реконструировали десятки мостовых сооружений и улучшили освещение ключевых участков. К концу 2025 года доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, достигла 81,4%, что хотя формально и считают «недостатком», по факту означает заметный рост качества инфраструктуры. В 2025 году в Курском районе уже завершили комплексное обновление двух участков той же трассы протяженностью около 5 км, что задало вектор на дальнейшую модернизацию.

Станислав Маслаков