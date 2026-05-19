В Зеленодольске накануне открыли Научно-Исследовательский Испытательный Центр «Искра-Волга». Новый комплекс предназначен для испытаний высоковольтного электротехнического оборудования напряжением до 500 кВ, сообщила пресс-служба технопарка «Искра-Волга».

В Татарстане открыли научно-испытательный центр «Искра-Волга»

Это специализированный научно-испытательный комплекс, который относится к инфраструктурным объектам федерального уровня. На площадке комплекса можно проводить инженерные расчеты и исследования, а также готовить продукцию к серийному производству. Здесь смогут испытывать кабели, трансформаторы, изоляторы, коммутационные аппараты и другое оборудование для энергетической отрасли.

Центр открыл министр энергетики России Сергей Цивилев.

Анна Кайдалова