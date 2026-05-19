Продажи новостроек в Ростове-на-Дону за год снизились почти на 18%

В Ростове-на-Дону в апреле 2026 года количество сделок на первичном рынке жилья сократилось на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные сервиса «Пульс продаж новостроек».

По данным аналитиков, в апреле в городе было заключено 846 договоров долевого участия. По сравнению с мартом показатель также снизился — на 11,3%.

Эксперты связывают снижение спроса с высокой стоимостью ипотечного кредитования и изменением условий льготных программ. Кроме того, часть потенциальных покупателей предпочитает сохранять средства на депозитах, откладывая приобретение жилья.

В целом по российским городам-миллионникам продажи новостроек в апреле сократились на 21,4–27,3% в годовом выражении, при этом цены на первичное жилье продолжают расти. В Ростове-на-Дону средняя стоимость квадратного метра первичного жилья ранее оценивалась примерно в 120 тыс. руб.

