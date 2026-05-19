ФСБ: двое иностранцев готовили подрыв БПЛА в воронежской воинской части

Сотрудники ФСБ задержали в Воронежской области двоих иностранцев, готовивших по заданию украинских спецслужб подрыв БПЛА на территории воинской части. Речь идет о гражданах ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения. По решению суда они заключены под стражу. Об этом «Ъ» сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Управление ФСБ по Воронежской области возбудило в отношении задержанных уголовные дела об оказании иностранцем помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ (ст. 276.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и незаконном обороте взрывчатых веществ группой лиц (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

По версии следствия, Служба безопасности Украины завербовала иностранцев через Telegram. По заданию кураторов они приехали в Воронежскую область, где должны были изъять оснащенные взрывчатым веществом FPV-дроны, активировать их и подорвать один из беспилотников на территории местной воинской части.

Как отметили в ФСБ, до этого иностранцы по заданию куратора покупали зарегистрированные на подставных лиц сим-карты и проверяли на конкретных участках местности уровень сигнала.

Ранее управление СКР по Воронежской области завершило расследование уголовного дела 16-летнего жителя облцентра, готовившего подрыв автомобиля военнослужащего.

Алина Морозова