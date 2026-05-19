В Анапе отсыпали чистый песок на 3,5 км побережья

На побережье Анапы завершен первый этап отсыпки дополнительного слоя чистого песка на участке от центрального пляжа до санатория «Бимлюк», сообщает оперативный штаб Краснодарского края. На территории отсыпали не менее 50 см привозного грунта.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Министр курортов и туризма Кубани Василий Воробьев посетил место проведения работ и оценил процесс восстановления прибрежной зоны. Он заявил, что на отрезке пляжа протяженностью 3,5 км выполнен большой объем работы. Завезенный песок оказался максимально идентичным по составу с местным анапским песком.

По словам главы министерства курортов региона, в Анапе уже фиксируется увеличение туристического потока и рост количества бронирований.

«Люди едут в Анапу и видят, что проводится огромная работа по восстановлению пляжной территории после ЧС»,— цитирует оперштаб Кубани слова Василия Воробьева.

До 1 июня дополнительный слой чистого песка планируется отсыпать на всем побережье Анапы. К летнему открытию готовятся сразу несколько песчаных и восемь галечных пляжей, получивших разрешение на осуществление курортной деятельности от Роспотребнадзора по результатам взятых проб воды и грунта.

София Моисеенко