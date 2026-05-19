В Ставрополе последствия ливня устраняют около 200 коммунальщиков

В Ставрополе около 200 специалистов и 88 единиц техники задействованы в ликвидации последствий сильного дождя и ветра. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.

По его словам, сильный дождь начался вечером 18 мая, продолжался всю ночь, а утром в городе усилился ветер. Коммунальные службы проводят откачку воды и устраняют подтопления в подвалах многоквартирных домов.

Как отметил мэр, к утру от жителей поступило 14 заявок, половина из которых уже отработана. Все обращения, по данным администрации, устраняются в штатном режиме.

Кроме того, несколько аварийных бригад занимаются поиском причин засора подземного коллектора реки Члы, а также прочисткой хозяйственно-бытовой канализации. Власти города призвали жителей соблюдать осторожность на улицах и не оставлять автомобили под деревьями и линиями электропередачи.

Валерий Климов