Воздух Новороссийска проверят на аммиак, свинец и цинк

В течение десяти дней «Краевой информационно-аналитический центр экологического мониторинга», подведомственный минприроды Краснодарского края, будет осуществлять проверку атмосферного воздуха в Новороссийске. Об этом сообщили в региональном министерстве.

В Новороссийске начала работать передвижная лаборатория информационно-аналитического центра. Эксперты будут выполнять замеры на определение аммиака, оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, взвешенных веществ, сероводорода, бензола, цинка, свинца и прочих загрязняющих веществ в воздухе.

По данным министерства природных ресурсов Кубани, о результатах проведенного мониторинга атмосферного воздуха жителям Новороссийска сообщат дополнительно.

Последний раз власти Новороссийска публиковали данные о состоянии атмосферного воздуха за период 6 и 7 мая на официальном сайте мэрии. Согласно сведениям отдела экологической безопасности, загрязнение атмосферы в течение двух суток оценили как пониженное, превышения ПДК загрязняющих веществ зафиксированы не были. Исследования проводили специалисты КЛМЗОС Новороссийска.

София Моисеенко