В Пятигорске пообещали завершить реконструкцию моста через Подкумок до конца года

В Пятигорске продолжается реконструкция ряда крупных дорожных и инфраструктурных объектов. Ход работ обсудили в ходе прямой линии губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

По его словам, реконструкция аварийного моста через реку Подкумок на проспекте Калинина ведется без остановки, завершить работы планируется до конца 2026 года.

Также в городе возобновились работы на улице Фучика. Контракт с прежним подрядчиком был расторгнут из-за ненадлежащего исполнения обязательств. После проведения новых конкурсных процедур новый подрядчик приступил к строительству тротуаров, затем начнется ремонт проезжей части.

Одним из крупнейших проектов остается реконструкция Бештаугорского шоссе. Проект предусматривает расширение дороги до четырех полос, обустройство тротуаров, остановок общественного транспорта и элементов дорожной безопасности. Одновременно ведется замена коммунальной инфраструктуры, включая водоводы, канализационные сети, линии электроснабжения и связи.

Как отметил Дмитрий Ворошилов, реконструкция Бештаугорского шоссе станет первым этапом масштабной модернизации транспортной инфраструктуры города. В текущем году также планируется начать строительство многоуровневой развязки на въезде со стороны поселка Иноземцево. Кроме того, власти рассматривают проект путепровода через железную дорогу на улицах Беговой, Ермолова и Ипподромной, который должен улучшить транспортную связность Пятигорска с городами Кавказских Минеральных Вод и отдельными микрорайонами города.

Валерий Климов