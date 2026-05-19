В Железноводске перекрыли терренкуры из-за шквалистого ветра

В Железноводске 19 мая временно закрыли терренкуры Курортного парка: городские власти остановили прогулочные маршруты после резкого ухудшения погоды и серии ночных падений деревьев, сообщил глава города Евгений Бакулин в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что курорт накрыл сильный и порывистый ветер, а вместе с ним прошел дождь, из-за чего деревья начали валиться в парках и скверах. Он попросил жителей и гостей города воздержаться от прогулок в зелёных зонах как минимум в ближайшие сутки. Такую меру в курортном Железноводске уже применяли и раньше: в феврале этого года терренкуры также перекрывали из-за сильного ветра, а в августе 2024 года стихия повалила в городе более 40 деревьев и повредила кабели электросетей.

Для Железноводска эта ситуация выглядит закономерной: курортные маршруты проходят через рельеф и густую зеленую зону, где ветер особенно опасен после дождя, когда корневая система теряет устойчивость, а кроны и стволы получают дополнительную нагрузку. Именно поэтому местные власти обычно реагируют быстро и закрывают терренкуры до улучшения погоды, чтобы не допустить травм у отдыхающих и ущерба инфраструктуре.

В предшествующие годы похожие погодные сценарии уже приводили к деревопаду и перебоям с электроснабжением, так что нынешнее решение мэрии — это не только текущая реакция на непогоду, но и попытка предотвратить повторение знакомого для курорта сценария.

Станислав Маслаков