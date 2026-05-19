Полиция проведет проверку по факту срыва плаката к 9 мая в Новороссийске

Полиция Новороссийска инициировала проведение проверки по факту информации о женщине, сорвавшей плакат ко Дню Победы на одной из улиц города. Сведения были опубликованы в социальных сетях, сообщает пресс-служба УМВД Новороссийска.

Полицейские выявили публикацию, в которой сообщалось, что неизвестная женщина сорвала плакат, посвященный 9 мая. Инцидент произошел на проспекте Ленина, содеянное попало на камеры наблюдения.

Сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали данный материал и назначили проведение проверки. По итогам разбирательства действиям женщины дадут правовую оценку, будет принято процессуальное решение.

Кристина Мельникова