В Новороссийске 3,5 тысячи человек остались без воды

Утром 19 мая в Южном районе Новороссийска произошло аварийное отключение водоснабжения. По подсчетам МУП «Водоканал», в настоящее время без воды находятся 3,5 тыс. человек.

Отключение водоснабжения связано с приостановкой подачи электроэнергии на насосной станции водопровода по улице Куникова, 92. В связи с этим, с 09:00 до 16:00 вода будет отсутствовать по следующим адресам:

ул. Волгоградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28

ул. Золотаревского, 2, 2А, 4

ул. Малоземельская, 14

ул. Куникова, 92, 92А, 92Б, 94, 102, 104

Мысхакское шоссе, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии в штатном режиме. В МУП «Водоканал» сообщили, что чрезвычайная ситуация в связи с отключением не прогнозируется.

София Моисеенко