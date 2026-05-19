Ставропольские девелоперы тратят 9 млрд рублей в год на обслуживание кредитов

Стоимость обслуживания проектного финансирования жилья у застройщиков Ставропольского края оценивается примерно в 9 млрд руб. в год, пишет РБК Кавказ со ссылкой на руководителя проектов практики «Инжиниринг» Strategy Partners Дмитрия Арестова.

Спикер уточнил, что речь идет не о фактически уплаченных процентах, а о текущей стоимости обслуживания портфеля при действующих ставках. В расчет вошла только та часть банковского долга, которая относится к жилищному проектному финансированию и напрямую связана с проектами через счета эскроу. По оценке эксперта, к концу 2025 года портфель проектного финансирования жилья в крае составил 72,8 млрд руб., а кредитные лимиты достигли 204,2 млрд руб.

Для сравнения, в Краснодарском крае этот показатель составил 822,6 млрд руб., в Ростовской области — 227,2 млрд руб., а суммарно по трем регионам — около 1,12 трлн руб. Годом ранее сопоставимый объем оценивался примерно в 831 млрд руб., то есть за год он увеличился примерно на 291 млрд руб., или на 35%. Дмитрий Арестов связывает рост прежде всего с масштабом жилищного строительства и переходом значительной части проектов на банковскую модель финансирования. По его словам, само увеличение долга не говорит об ухудшении качества портфеля. Гораздо важнее стоимость денег.

В целом по России портфель проектного финансирования жилья за 2025 год вырос на 24% и достиг 10,2 трлн руб., а средневзвешенная ставка по кредитам застройщикам составила 10,2%. На Юге ставки выше: в ЮФО на начало 2026 года они оценивались в 13,4%, в СКФО — в 11,8%. Это делает финансовые модели девелоперов более чувствительными к темпам продаж, срокам ввода объектов и росту себестоимости. Эксперт отметил, что оценивать долговую нагрузку нужно не по одной цифре, а по целому набору показателей, включая долг к EBITDA, покрытие процентов прибылью, DSCR, объем средств на эскроу и сроки рефинансирования. В этих условиях рынок, по его словам, перешел в режим более аккуратного финансового управления, где важны не только новые проекты, но и синхронизация продаж, стройготовности и выборки кредитных линий.

