В Таганроге в ДТП с выездом на встречную полосу пострадали три человека

В Таганроге сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Авария произошла 18 мая около 23:37 в районе дома №103А по улице Петровской. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» 2008 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo под управлением водителя 1981 года рождения.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир 2007 года рождения, находившиеся в «Ладе Приоре», а также пассажир 2007 года рождения автомобиля Volkswagen Polo. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

В Госавтоинспекции призвали родителей контролировать передвижение несовершеннолетних и не допускать управления транспортом подростками без водительских прав.

Валерий Климов