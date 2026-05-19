В Туапсинском округе отменили угрозу атаки беспилотников

В Туапсинском округе Краснодарского края отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. О введении режима повышенной готовности сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко днем ранее. После стабилизации обстановки и подтверждения безопасности территории сигнал тревоги был снят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во время действия предупреждения жителей и гостей округа призывали соблюдать меры безопасности и внимательно следить за сообщениями оперативных служб. Власти рекомендовали сохранять спокойствие при включении сирен сигнала «Внимание всем» и выполнять инструкции экстренных ведомств.

Гражданам, находившимся дома, советовали не подходить к окнам и укрываться в помещениях без окон — в коридорах, ванных комнатах, кладовых или туалетах. Отдельно подчеркивалось, что предпочтение следует отдавать помещениям, окна которых не выходят в сторону моря.

Тем, кто в момент сигнала находился на улице, рекомендовали укрыться в подземных переходах, на подземных парковках или в цокольных этажах ближайших зданий. При этом власти предупредили, что использовать автомобили в качестве укрытия запрещено. Также граждан просили не находиться рядом со стенами многоквартирных домов.

В администрации округа отмечали, что ограничения будут действовать до полной стабилизации ситуации. После подтверждения отсутствия угрозы сигнал тревоги отменили.

Ранее в Краснодарском крае были введены ограничения на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Под запрет попала публикация сведений о расположении военных объектов, объектов критической инфраструктуры и потенциально опасных предприятий.

Власти региона предупреждали, что за нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Размер штрафов за распространение запрещенной информации может достигать 300 тыс. руб.

Мария Удовик