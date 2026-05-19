Над Кубанью и другими регионами РФ сбили 315 БПЛА

В течение прошедшей ночи над территорией Краснодарского края и другими регионами России перехватили и уничтожили 315 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в течение ночи с 18 на 19 мая. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина