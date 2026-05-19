В Ярославской области восстановлено движение по М-8

Снято перекрытие федеральной трассы М-8 на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Об этом сообщает РСЧС.

Ограничение было введено в 4:05 19 мая в связи с беспилотной опасностью.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Ярославская область утром 19 мая подверглась массовой атаке беспилотников. Большинство из них были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект, сообщил губернатор Михаил Евраев. Возгорание ликвидируют спецслужбы.

Алла Чижова