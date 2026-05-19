Выдача потребкредитов в Челябинской области сократилась на 4,6%

В апреле 2026 года жителям Челябинской области выдали 45,6 тыс. потребительских кредитов. Это на 4,6% меньше, чем в марте, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россиянам одобрили 1,8 млн таких займов в прошлом месяце. С марта показатель упал на 5%. Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребкредитов зафиксирована в Республике Саха (-9,5%), Белгородской (-8,7%), Ленинградской (-8,5%) и Самарской (-7,4%) областях, а также в Москве (-7,2%) и Московской области (-6,9%).

Виталина Ярховска