Главные новости за 18 мая. Кавказ

Верховный суд Дагестана заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан в России иноагентом) к пожизненному лишению свободы по делу об организации убийства и вымогательстве в особо крупном размере. По этому же делу осужден брат экс-депутата — бывший гендиректор Махачкалинского морского торгового порта и экс-депутат Народного собрания Дагестана Ахмед Гаджиев.

За неделю жители Ставропольского края перевели на счета мошенников 150 млн руб. Одной из потерпевших стала 42-летняя жительница Георгиевск, а которая сделала пять переводов на общую сумму более 4,5 млн рублей на «безопасные счета».

В апреле 2026 года банки выдали жителям Ставропольского края 33,5 тыс. потребительских кредитов наличными, что на 5,6% меньше, чем в марте, когда показатель составлял 35,5 тыс. займов. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В Махачкале уволили половину руководителей пунктов ЕГЭ для снижения коррупционных рисков. Основной государственный экзамен в этом году будут сдавать 10 851 девятиклассник, что на 1 025 человек больше показателя 2025 года. Кроме того, Махачкала примет 178 школьников из других муниципалитетов, которым предстоит сдавать информатику и устную часть экзамена по английскому языку.