Главные новости за 18 мая. Ростов

На газозаправочной станции в Ростове-на-Дону произошел выброс сжиженного газа после повреждения клапана. Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. По словам свидетелей ЧП, над территорией АЗС в районе Темерника сначала был слышен хлопок, а затем в воздух поднялась мощная струя газа.

Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор бывшему директору по финансам ООО «10-ГПЗ» Федору Захарцову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как было установлено в ходе судебного разбирательства, Захарцов участвовал в хищении имущества путем обмана в составе организованной группы. Общий ущерб по делу превысил 2,238 млрд руб.

Квалификационная коллегия судей Ростовской области на заседании 25 мая рассмотрит возможность приостановки отставки бывшего председателя Ленинского районного суда Ростова Алексея Куделина и еще пяти судей, связанных с делом экс-главы Советского районного суда Ростова Елены Коблевой.

В Ростовской области яровыми культурами засеяно 64% от запланированных площадей. По словам главы региона, темпы посевной кампании остаются ниже прошлогодних из-за неблагоприятных погодных условий. В отдельных районах проведение полевых работ осложнили осадки и апрельское похолодание, тогда как в других территориях наблюдается дефицит влаги.