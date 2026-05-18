Главные новости за 18 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Строительство скоростной автотрассы Джубга—Сочи перенесено на один-два года, при этом проектирование магистрали продолжится. Проект разделен на восемь этапов, по каждому из которых власти намерены отдельно оценить экономический и транспортный эффект. Реализация участков будет зависеть от финансовых возможностей.

Верховный суд (ВС) РФ отклонил жалобу ЗАО «Волгатранснефть», оспаривавшего передачу правительству Крыма полномочий по подъему носовой части танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение у Керченского пролива в декабре 2024 года. Вышестоящая инстанция признала законными решения нижестоящих судов, которые ранее отказали компании-судовладельцу в удовлетворении иска.

В Краснодаре в обе стороны остановлено движение трамвайных маршрутов №4, 5, 6, 7, 8, 20 и 22 из-за подтопления трамвайных путей в районе Вишняковского путепровода. Известно, что сейчас специалисты мониторят обстановку на улично-дорожной сети Краснодара.

В Краснодарском крае ожидается рост производства фармацевтической и медицинской продукции до 6,5 млрд руб. по итогам 2026 года, что на 12,7% выше уровня 2025 года.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» 22 мая запустит новый железнодорожный маршрут из Оренбурга в Севастополь. Поезд будет отправляться по пятницам с конца мая до середины октября. Новый маршрут вошел в летнюю программу перевозок на крымском направлении.

Центральный районный суд Сочи вынес приговор бывшим сотрудникам полиции Виктору Казанцеву, Андранику Авджияну и Станиславу Храмову. Они признаны виновными в превышении полномочий, получении взятки и фальсификации доказательств.

Согласно предварительной информации УМВД России по Краснодару, на Ростовском шоссе в результате удара молнии погиб 45-летний прохожий. Сейчас по данному факту полицией Краснодара проводится проверка.

Система взимания платы с большегрузов «Платон» в 2025 году обеспечила поступление 2,1 млрд руб. с грузовых автомобилей, зарегистрированных в Краснодарском крае. С момента запуска системы объем собранных средств достиг 12,7 млрд руб.

Суд не изменил меру пресечения на подписку о невыезде бывшему вице-губернатору Краснодарского края Александру Нестеренко, обвиняемому в превышении должностных полномочий при строительстве школ в Херсонской области. Он оставлен под домашним арестом еще на шесть месяцев.

Павел Тычинкин назначен новым генеральным директором медиагруппы «Кубань 24». Ранее он занимал должность заместителя руководителя департамента информационной политики Кубани и начальника управления пресс-службы Краснодарского края.