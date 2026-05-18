Над Кубанью и другими регионами РФ сбили 35 БПЛА

35 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края и другими регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 16:00 до 20:00 мск. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина