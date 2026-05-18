Власти Анапы выявили нецелевое использование земли под коттеджи в поселке «Волна»

Власти Анапы направили информацию о незаконном строительстве коттеджного поселка «Волна» в селе Юровка, входящего в состав города, в правоохранительные органы и прокуратуру. Причиной стало нецелевое использование земли, сообщила глава города Светлана Маслова в своем Telegram-канале.

По ее словам, возвести коттеджи без нарушения норм земельного законодательства на этой земле нельзя. Вид разрешенного использования участков — для ведения личного подсобного хозяйства. Закон допускает возведение жилых домов на таком участке, однако это должно соответствовать градостроительным регламентам.

В соответствии с ПЗЗ, земельные участки коттеджного поселка «Волна» относятся к зоне озелененных территорий специального назначения. По словам мэра, эта зона выделена для обеспечения правовых условий использования зеленых насаждений, зеленых насаждений специального назначения в границах санитарно-защитных зон, объектов коммунального обслуживания, территорий общего пользования.

«Данная территория не может осваиваться в тех целях, которые предлагает строительная компания. Информация об объекте направлена в правоохранительные органы и прокуратуру»,— заявила Светлана Маслова.

