На севере Дагестана произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,5 в Ногайском районе Дагестана. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по республике.

По данным Геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло 18 мая в 15:13 мск.

В региональном управлении МЧС уточнили, что подземные толчки на поверхности не ощущались. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Ногайский район расположен на севере Дагестана. Сейсмическая активность различной интенсивности периодически фиксируется в республике и других регионах Северного Кавказа.

Валерий Климов