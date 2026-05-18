На Ставрополье выработали алгоритм действий при угрозе БПЛА во время выпускных

Власти Ставропольского края определили порядок действий на случай объявления режима беспилотной опасности во время последних звонков и выпускных вечеров. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Тему подняли школьники, спросившие, как будут проходить праздничные мероприятия при угрозе атаки беспилотников.

«Вопрос актуальный, но мы уже алгоритм выработали с нашим блоком безопасности»,— заявил господин Владимиров.

По словам губернатора, если в регионе будет объявлена угроза БПЛА, но сами беспилотники над территорией края фиксироваться не будут, выпускные мероприятия состоятся в обычном режиме.

«Если мы будем видеть беспилотники, то уже на моем уровне будем принимать решение в зависимости от траектории и направления их полета»,— отметил глава региона.

В последние месяцы режим беспилотной опасности периодически вводится в ряде регионов юга России. Власти субъектов разрабатывают отдельные меры безопасности для массовых мероприятий, в том числе школьных выпускных и последних звонков.

