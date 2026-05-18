Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье выработали алгоритм действий при угрозе БПЛА во время выпускных

Власти Ставропольского края определили порядок действий на случай объявления режима беспилотной опасности во время последних звонков и выпускных вечеров. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Тему подняли школьники, спросившие, как будут проходить праздничные мероприятия при угрозе атаки беспилотников.

«Вопрос актуальный, но мы уже алгоритм выработали с нашим блоком безопасности»,— заявил господин Владимиров.

По словам губернатора, если в регионе будет объявлена угроза БПЛА, но сами беспилотники над территорией края фиксироваться не будут, выпускные мероприятия состоятся в обычном режиме.

«Если мы будем видеть беспилотники, то уже на моем уровне будем принимать решение в зависимости от траектории и направления их полета»,— отметил глава региона.

В последние месяцы режим беспилотной опасности периодически вводится в ряде регионов юга России. Власти субъектов разрабатывают отдельные меры безопасности для массовых мероприятий, в том числе школьных выпускных и последних звонков.

Валерий Климов

Новости компаний Все