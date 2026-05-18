Главные новости за 18 мая. Сочи

СКР возбудил уголовное дело в отношении 70-летнего жителя Туапсинского района, которого подозревают в двойном убийстве общеопасным способом. Фигуранта задержали сотрудники следственного отдела по городу Туапсе.

Строительство скоростной автотрассы Джубга—Сочи перенесено на один-два года. Власти не отказываются от реализации проекта, однако сроки его запуска корректируются с учетом финансовой ситуации.

Движение автомобильного и железнодорожного транспорта по Крымскому мосту утром 18 мая возобновили после более чем десятичасового перекрытия. Ограничения действовали с 21:02 17 мая до 07:29 18 мая. На фоне приостановки движения в пути задержали 17 пассажирских поездов дальнего следования «Таврия».

Исследователи Научно-технологического университета «Сириус» разработали новый способ сделать генную терапию более эффективной. Испытания показали, что обновленные вирусные частицы проникают в клетки в 1,9–2,1 раза эффективнее обычных.

В Сочи суд вынес приговор троим бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УВД. Экс-полицейских признали виновными в получении взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств.

В Туапсе продолжают ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов, который произошел после атаки беспилотных летательных аппаратов. По состоянию на 18 мая специалисты собрали и вывезли 30,8 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Можгинский районный суд Удмуртии отказал Краснодарской таможне в удовлетворении иска к 46-летнему жителю Можги, которого пытались привлечь к ответственности по делу о незаконном ввозе автомобиля Mercedes-Benz.