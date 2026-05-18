В Махачкале наполовину обновили руководителей пунктов ЕГЭ для снижения коррупционных рисков

Власти Махачкалы заявили о высокой готовности к проведению Государственной итоговой аттестации и летней оздоровительной кампании 2026 года. Об этом на аппаратном совещании сообщила заместитель главы администрации — начальник городского управления образования Шаганэ Баймурзаева.

По ее словам, предстоящая экзаменационная кампания станет одной из самых масштабных за последние годы. В 2026 году на сдачу Единого государственного экзамена зарегистрированы 3 149 выпускников 11-х классов, а также 645 выпускников прошлых лет и студентов колледжей. Годом ранее число участников ЕГЭ составляло 2 532 человека.

Основной государственный экзамен в этом году будут сдавать 10 851 девятиклассник, что на 1 025 человек больше показателя 2025 года. Кроме того, Махачкала примет 178 школьников из других муниципалитетов, которым предстоит сдавать информатику и устную часть экзамена по английскому языку.

Для проведения экзаменов в городе подготовлены 35 пунктов, в том числе десять — для ЕГЭ. В этом году дополнительные пункты открыли на базе гимназии №37, лицея №8, а также школ №26 и №27.

Как отметила госпожа Баймурзаева, все экзаменационные площадки оснащены ноутбуками, сканерами, металлодетекторами, средствами подавления связи и системами видеонаблюдения с возможностью онлайн-трансляции.

Власти также обновили кадровый состав руководителей пунктов проведения экзаменов почти на 50% для повышения объективности экзаменационной кампании и минимизации коррупционных рисков. Подготовку к экзаменам прошли более 4,7 тыс. организаторов и технических специалистов.

Для выпускников в течение учебного года проводились межшкольные факультативы, тренировочные экзамены и дополнительные занятия в каникулярный период. Кроме того, в Махачкале состоялась всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями».

Валерий Климов