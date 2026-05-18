В ДТП на трассе «Таврида» пострадали двое взрослых и ребенок

На автодороге «Таврида» в Кировском районе 18 мая 2026 года в результате опрокидывания автомобиля BMW пострадали три пассажира, в том числе несовершеннолетняя девочка 2022 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции Кировского района проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Республики Крым.

По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, находившийся за рулем автомобиля BMW, двигался со стороны Керчи в направлении Симферополя. В районе села Владиславовка он не справился с управлением, машина выехала за пределы проезжей части и опрокинулась.

Травмы получили три пассажира, среди которых одна несовершеннолетняя. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Алина Зорина