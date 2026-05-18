Главные новости за 18 мая: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Структура «Ростеха» интересуется реконструкцией театра оперы и балета в Воронеже. Речь идет о возможном использовании механизмов государственно-частного партнерства для реализации одного из крупнейших местных культурных проектов, ориентировочная стоимость которого не менее 6 млрд руб.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Театр оперы и балета в Воронеже

Нейромонах Феофан не оспорил взыскание 1 млн руб. за невозвращенный после отмены концерта в Воронежской области аванс. Поводом для спора стал фестиваль «Летний день в Костенках», который должен был пройти 7 июня 2025 года в одноименном музее-заповеднике в Хохольском районе. Власти его отменили, а агентство, выступавшее заказчиком концерта, потребовало вернуть аванс.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев после первого совещания с облправительством отказался принимать «формальные отчеты». Трансляции заседания не было, будут ли они организованы в будущем — достоверно пока неизвестно.

Председатель Липецкого облсуда Александр Карташов покидает пост. Господин Карташов возглавляет Липецкий областной суд с 2021 года. До этого облсудом в течение 20 лет руководил Иван Марков.

Курское правительство проведет проверку из-за выругавшегося на заседании матом главы Большесолдатского района Владимира Зайцева. Инцидент произошел в ходе обсуждения жалоб на перебои с водоснабжением в селе Любимовка. Когда губернатор Александр Хинштейн запросил пояснения у главы района, тот не отозвался. Однако затем микрофон чиновника включился, и присутствующие услышали мат.

Жители Орловской области заключили 80,3 тыс. договоров с негосударственными пенсионными фондами по программе долгосрочных сбережений. Они внесли в нее 4,2 млрд руб. Всего с момента старта программы в макрорегионе заключили 674,5 тыс. договоров на 38,6 млрд руб.

Крупный дата-центр могут построить в Тамбовской области. Объект планируют разместить на площадке будущей особой экономической зоны. По словам главы региона Евгения Первышова, новый дата-центр обеспечит занятость значительного числа молодых специалистов с достойной оплатой труда.

Егор Якимов