Экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, признанного иноагентом, заочно приговорили к пожизненному сроку

Верховный суд Дагестана заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан в России иноагентом) к пожизненному лишению свободы по делу об организации убийства и вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики.

Суд признал господина Гаджиева (иноагент) виновным в организации убийства, совершенного организованной группой по найму, а также в вымогательстве в особо крупном размере. Помимо пожизненного срока в колонии особого режима ему назначен штраф 900 тыс. руб.

По этому же делу осужден брат экс-депутата — бывший гендиректор Махачкалинского морского торгового порта и экс-депутат Народного собрания Дагестана Ахмед Гаджиев. Его признали виновным в вымогательстве и приговорили к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 900 тыс. руб.

По версии следствия, в 2011 году Магомед Гаджиев (иноагент) через посредников организовал убийство ректора Института теологии Максуда Садикова и его племянника. Кроме того, как считает следствие, братья Гаджиевы (М. Гаджиев — иноагент) разработали схему завладения контрольным пакетом акций ЗАО «Судоремонт». Следствие утверждает, что, используя политическое и служебное положение, фигуранты угрожали владельцу предприятия физической расправой и вынудили его переоформить 52% акций на подставных лиц. Ущерб по делу оценен более чем в 93 млн руб.

В пресс-службе судов сообщили, что оба осужденных находятся за пределами России и объявлены в международный розыск.

Валерий Климов