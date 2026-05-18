В Анапе завершили отсыпку нового песка на участке берега протяженностью 3,5 км

В Анапе завершили отсыпку новым песком отрезка прибрежной полосы длиной 3,5 км. Работы провели на участке от Центрального пляжа до санатория «Бимлюк». Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев оценил ход восстановления берега. По его словам, на данном отрезке выполнен значительный объем работ. Высота отсыпанного песка составляет не менее 50 см.

Министр отметил, что местный и привезенный песок почти полностью совпадают по составу. Он также сообщил, что в настоящее время фиксируется рост туристического потока и количества бронирований.

«Люди едут в Анапу и видят, что проводится огромная работа по восстановлению пляжной территории после ЧС»,— заявил Василий Воробьев.

«Ъ-Кубань» писал, что глава Анапы Светлана Маслова подписала постановление об исключении из опасной зоны тестового участка пляжа. Речь идет об отрезке длиной 1 км в селе Витязево, который используется детским курортом «Вита», детским оздоровительным комплексом «Жемчужина России» и курортами «Мираклеон».

