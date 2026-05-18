В Ростове передали в суд дело о хищении 150 млн руб. у заказчиков частных домов

Следственное управление СКР по Ростовской области завершило расследование уголовного дела о крупном мошенничестве в сфере индивидуального жилищного строительства. На скамье подсудимых окажутся руководитель строительной компании и двое его предполагаемых соучастников.

Фигурантам вменяют мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, в 2023–2024 годах обвиняемые, действуя по предварительному сговору, заключали с жителями Ростовской области договоры подряда на строительство частных домов, однако выполнять обязательства не собирались.

Как сообщили в региональном управлении СКР, потерпевшими признаны 40 человек, в том числе семьи, оформившие ипотечные кредиты для строительства жилья. Общая сумма ущерба превысила 150 млн руб.

По версии следствия, обвиняемые создавали видимость строительных работ, после чего прекращали контакты с заказчиками. В рамках расследования были проведены 27 почерковедческих и 31 строительно-техническая экспертизы. Следствие считает, что они подтвердили отсутствие у фигурантов намерений исполнять условия договоров.

В качестве обеспечительных мер суд наложил арест на имущество обвиняемых и их родственников на сумму свыше 60 млн руб. Кроме того, арестованы земельные участки потерпевших, фигурирующие в уголовном деле. В региональном Следкоме добавили, что уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

