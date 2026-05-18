обновлено 21:53

В Краснодаре из-за осадков перекрыто движение под Вишняковским путепроводом

Из-за сильного дождя в Краснодаре перекрыто движение автотранспорта под Вишняковским путепроводом. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и дорожного хозяйства города.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Движение перекрыто сотрудниками ДПС из-за подтопления проезжей части под путепроводом. Жителей и гостей города просят использовать альтернативные маршруты.

«Трамвайное движение на данный момент не остановлено»,— подчеркнули в департаменте.

Сейчас специалисты мониторят обстановку на улично-дорожной сети Краснодара. В готовности от департамента находится 20 единиц водооткачивающей техники, от службы спасения — 11 единиц водооткачивающей техники и 15 мотопомп. Дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций.

UPD: автомобильное движение под Вишняковским путепроводом восстановлено.

Алина Зорина

