В Краснодаре из-за осадков перекрыто движение под Вишняковским путепроводом
Из-за сильного дождя в Краснодаре перекрыто движение автотранспорта под Вишняковским путепроводом. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и дорожного хозяйства города.
Движение перекрыто сотрудниками ДПС из-за подтопления проезжей части под путепроводом. Жителей и гостей города просят использовать альтернативные маршруты.
«Трамвайное движение на данный момент не остановлено»,— подчеркнули в департаменте.
Сейчас специалисты мониторят обстановку на улично-дорожной сети Краснодара. В готовности от департамента находится 20 единиц водооткачивающей техники, от службы спасения — 11 единиц водооткачивающей техники и 15 мотопомп. Дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций.
UPD: автомобильное движение под Вишняковским путепроводом восстановлено.