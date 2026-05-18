Главные новости за 18 мая. Новороссийск

В Геленджике в течение всей ночи с 17 на 18 мая действовала тревога по БПЛА.

В Новороссийске задержали поджигателя банков, который стал жертвой мошенников и действовал по их указанию.

Ухудшение погоды прогнозируют в Новороссийске. В городе с 18 по 21 мая ожидаются дожди и усиление ветра.

С начала года Геленджик посетили более 410 тыс. туристов. В летнем сезоне в городе будут работать свыше 70 пляжей.

19 мая часть жителей Новороссийска останется без воды из-за работ на ТГВ.

С начала года в Анапе стоимость квартир в новостройках увеличилась почти на 9%.

Объем отгруженной продукции по итогам 2025 года в Новороссийске оценили в 864 млрд руб., заявил глава города Андрей Кравченко.