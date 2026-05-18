На газовой заправке в Ростове произошел выброс газа

На газозаправочной станции в Ростове-на-Дону произошел выброс сжиженного газа после повреждения клапана. Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

По словам очевидцев, инцидент произошел 18 мая на новой заправке в районе Темерника. На кадрах видно, как над территорией АЗС поднимается мощная струя газа.

Местные жители сообщили, что в момент происшествия был слышен громкий хлопок. Судя по опубликованным видео, возгорания после выброса газа не произошло. Очевидцы также призвали жителей не приближаться к месту происшествия.

Официальных комментариев от экстренных служб и правоохранительных органов на момент публикации не поступало.

Валерий Климов