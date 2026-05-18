Губернатор Ставрополья поручил помочь ветерану СВО оформить соцконтракт

Во время прямой линии губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову 18 мая дозвонился участник специальной военной операции, попросивший помочь с оформлением социального контракта.

Мужчина рассказал, что после службы планирует заниматься работой на собственной технике. По его словам, он уже приобрел мини-экскаватор и «Газель», однако самостоятельно разобраться с оформлением документов не смог.

Губернатор поручил профильным ведомствам оказать ветерану полное содействие и помочь подготовить необходимые документы для заключения соцконтракта.

«Нужно помочь человеку пройти все процедуры и оформить документы»,— заявил Владимир Владимиров.

Глава региона также напомнил, что для участников СВО в программе социальных контрактов в Ставропольском крае действует отдельная квота.

Социальный контракт предусматривает государственную поддержку гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Средства могут направляться, в том числе, на открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства или трудоустройство. Власти регионов в последние годы расширяют отдельные меры поддержки для участников СВО и членов их семей.

