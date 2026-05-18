Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Ставрополья поручил помочь ветерану СВО оформить соцконтракт

Во время прямой линии губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову 18 мая дозвонился участник специальной военной операции, попросивший помочь с оформлением социального контракта.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Мужчина рассказал, что после службы планирует заниматься работой на собственной технике. По его словам, он уже приобрел мини-экскаватор и «Газель», однако самостоятельно разобраться с оформлением документов не смог.

Губернатор поручил профильным ведомствам оказать ветерану полное содействие и помочь подготовить необходимые документы для заключения соцконтракта.

«Нужно помочь человеку пройти все процедуры и оформить документы»,— заявил Владимир Владимиров.

Глава региона также напомнил, что для участников СВО в программе социальных контрактов в Ставропольском крае действует отдельная квота.

Социальный контракт предусматривает государственную поддержку гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Средства могут направляться, в том числе, на открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства или трудоустройство. Власти регионов в последние годы расширяют отдельные меры поддержки для участников СВО и членов их семей.

Валерий Климов

Новости компаний Все