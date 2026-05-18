СОШ №5 и №7 Невинномысска присоединят к более крупным школам

Школы №5 и №7 Невинномысска будут присоединены к школам №16 и №20. Об этом во время прямой линии сообщил губернатору Ставрополья глава города Михаил Миненков.

«У нас снизилось число первоклассников вдвое. Поэтому принято такое решение — присоединить эти школы к 16-й и 20-й»,— заявил господин Миненков.

По его словам, речь идет о реорганизации образовательных учреждений, а не об их закрытии. После переподчинения школы продолжат работу в прежнем режиме.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что проблема малокомплектных школ не должна решаться путем ликвидации образовательных учреждений.

«Школы будут работать в том же режиме, но будут переподчинены. Проблема малокомплектных школ не должна решаться методом закрытия»,— сказал глава региона.

Власти пояснили, что решение связано со снижением числа учащихся и необходимостью оптимизации системы образования. По данным Минпросвещения РФ, практика укрупнения малокомплектных школ используется во многих регионах страны на фоне демографического спада и сокращения числа учеников. Как правило, речь идет о создании единых образовательных комплексов с общим управлением, бухгалтерией и административным персоналом при сохранении учебных площадок.

Тема реорганизации малокомплектных школ регулярно вызывает дискуссии в регионах. В Минпросвещения ранее заявляли, что такие школы остаются важной частью образовательной инфраструктуры, особенно в небольших населенных пунктах, однако их содержание требует более высоких расходов на одного ученика

Валерий Климов