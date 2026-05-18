Губернатор Ставрополья поручил разобраться с массовой гибелью пчел в Ипатово

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время прямой линии поручил разобраться в ситуации с массовой гибелью пчел в Ипатово и оказать помощь пострадавшим пасечникам.

Обращение о падеже пчел поступило от жительницы Ипатовского округа. По ее словам, после обработки цветущего рапса в городе началась массовая гибель пчел.

«Массовая гибель пчел зафиксирована практически на всех пасеках в Ипатово. Обработка полей проводилась без предварительного уведомления, в том числе без публикации предупреждений в районных СМИ»,— сообщила дозвонившаяся в прямой эфир местная жительница.

По словам пасечницы, из-за гибели пчел часть садов и сельхозкультур осталась без опыления. Владимир Владимиров поручил министру сельского хозяйства края выяснить обстоятельства происшествия и оказать помощь пчеловодам.

Ранее в ряде регионов России уже фиксировались случаи массовой гибели пчел после обработки полей агрохимикатами. В Минсельхозе РФ неоднократно заявляли о необходимости обязательного информирования пчеловодов о сроках и местах применения пестицидов.

