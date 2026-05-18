Губернатор Ставрополья заявил об отсутствии хантавируса в регионе

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время прямой линии заявил, что случаев хантавируса в регионе не зарегистрировано, однако власти готовы к любому развитию ситуации.

«Хантавируса на Ставрополье нет. Но мы готовы к любому варианту развития событий»,— сказал глава региона.

По словам губернатора, ситуация находится под контролем краевых служб здравоохранения и Роспотребнадзора.

Тема хантавируса в последние недели активно обсуждается после сообщений о вспышке заболевания за рубежом. В России Роспотребнадзор заявлял, что эпидемиологическая ситуация по хантавирусным инфекциям остается стабильной. Ведомство также сообщало о готовности к возможным завозным случаям и наличии отечественных тест-систем для диагностики инфекции.

По данным Роспотребнадзора, природные очаги хантавирусов существуют в ряде регионов России. В стране ежегодно фиксируются случаи геморрагической лихорадки с почечным синдромом, переносчиками которой являются грызуны. При этом российские варианты инфекции не передаются от человека к человеку.

Валерий Климов