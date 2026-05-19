Продажи квартир на первичном рынке городов-миллионников в апреле 2026 года

Город Количество договоров долевого участия Изменение за месяц (%) Изменение год к году (%)
Москва 3858 11,9 -37
Санкт-Петербург 2301 25,6 -11,2
Екатеринбург 1288 -3,8 -16,9
Краснодар 851 -2,9 -7,2
Ростов-на-Дону 846 -11,3 -17,9
Новосибирск 664 -14,8 -25,6
Казань 548 1,3 2,6
Пермь 548 -0,3 без изменений
Уфа 539 23,3 -5,6
Воронеж 503 6,3 18,6
Красноярск 444 20,7 -2,2
Нижний Новгород 373 -0,3 без изменений
Самара 208 -1,4 -19,1
Волгоград 173 -41,2 -49,7
Челябинск 172 -46,3 -24,9
Омск 102 -33,3 -24,4

Источник: «Пульс продаж новостроек».

