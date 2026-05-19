Продажи квартир на первичном рынке городов-миллионников в апреле 2026 года

|
|Город
|Количество договоров долевого участия
|Изменение за месяц (%)
|Изменение год к году (%)
|Москва
|3858
|11,9
|-37
|Санкт-Петербург
|2301
|25,6
|-11,2
|Екатеринбург
|1288
|-3,8
|-16,9
|Краснодар
|851
|-2,9
|-7,2
|Ростов-на-Дону
|846
|-11,3
|-17,9
|Новосибирск
|664
|-14,8
|-25,6
|Казань
|548
|1,3
|2,6
|Пермь
|548
|-0,3
|без изменений
|Уфа
|539
|23,3
|-5,6
|Воронеж
|503
|6,3
|18,6
|Красноярск
|444
|20,7
|-2,2
|Нижний Новгород
|373
|-0,3
|без изменений
|Самара
|208
|-1,4
|-19,1
|Волгоград
|173
|-41,2
|-49,7
|Челябинск
|172
|-46,3
|-24,9
|Омск
|102
|-33,3
|-24,4