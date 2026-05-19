Продажи квартир на первичном рынке городов-миллионников в апреле 2026 года

Город Количество договоров долевого участия Изменение за месяц (%) Изменение год к году (%) Москва 3858 11,9 -37 Санкт-Петербург 2301 25,6 -11,2 Екатеринбург 1288 -3,8 -16,9 Краснодар 851 -2,9 -7,2 Ростов-на-Дону 846 -11,3 -17,9 Новосибирск 664 -14,8 -25,6 Казань 548 1,3 2,6 Пермь 548 -0,3 без изменений Уфа 539 23,3 -5,6 Воронеж 503 6,3 18,6 Красноярск 444 20,7 -2,2 Нижний Новгород 373 -0,3 без изменений Самара 208 -1,4 -19,1 Волгоград 173 -41,2 -49,7 Челябинск 172 -46,3 -24,9 Омск 102 -33,3 -24,4