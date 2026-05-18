В Севастополе повреждены 66 домов после атаки ВСУ

В Севастополе после ночной атаки ВСУ повреждены 66 домов и 34 автомобиля, все обломки беспилотников обезврежены пиротехниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Севастополе специалисты пиротехнической службы обезвредили все опасные предметы и обломки беспилотников, обнаруженные после массированной атаки со стороны Украины в ночь с 16 на 17 мая. По данным властей, за ночь средствами противовоздушной обороны были нейтрализованы 64 беспилотных летательных аппарата, направленных на город Вооруженными силами Украины. Жертв и пострадавших нет.

В результате атаки ВСУ повреждения получили 66 жилых строений, из них 21 — многоквартирный дом и 45 — частных. Также пострадали 34 автомобиля.

Как отметил господин Краснокутский, в единую диспетчерскую службу 112 поступило 13 сообщений о падении обломков беспилотников. Пиротехники оперативно отработали все вызовы 17 мая, по его словам, проблемных вопросов не возникло.

Алина Зорина