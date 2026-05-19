«Центр-инвест» внедряет ИИ в госуправление Дона

Специалисты банка «Центр-инвест» бесплатно провели 20 интенсивов по обучению искусственному интеллекту 700 госслужащих более 30 министерств и ведомств правительства Ростовской области, администраций городов и районов Дона.



Цикл интенсивов стартовал после подписания в феврале 2026 года соглашения о сотрудничестве между банком и министерством цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области.

Эффект оказался не просто обучающим, а системным: программа курса и обратная связь от участников легли в основу регионального плана внедрения искусственного интеллекта. Ростовская область получила не лекцию, а работающий инструмент.

Участники высоко (4,9 из 5 баллов) оценили результаты обучения в формате живых демо, игр и обсуждений:

«Очень интересное, практикоориентированное мероприятие с живой атмосферой и крутым спикером, который на простом языке объясняет сложные вещи, сопровождая лекцию шикарными мемами, — настолько увлекательно, что после такой пользы хочется быстрее использовать ИИ».

По итогам обучения слушатели уже сегодня формулируют запросы, чтобы получать готовый результат, безопасно применяют нейросети, уверенно различают, где необходим ИИ, а где он пока бесполезен.

Обратная связь от участников показала, что время для подготовки документов регионального управления сократилось с 5 дней до 15 минут. При этом документы стали более комплексными, учитывают больше заинтересованных сторон, охватывают более широкий спектр альтернатив, содержат более четкие формулировки, но требуют более строгого контроля: «Интеллект может быть искусственным, но ответственность остаётся персональной!»

«Банк "Центр-инвест" провел обучение бесплатно, что позволило сэкономить около 150 млн руб. бюджетных средств. Но это не благотворительность, а инвестиции в эффективное управление регионом. Все признают: обучать надо было вчера, но пока преподаватели в ВУЗах рассказывают о трудностях, сложностях и рисках, студенты на вопрос "кто использует ИИ" поднимают лес рук», — отмечает научный руководитель банка «Центр-инвест», профессор, д. э. н. Василий Высоков.

Банк «Центр-инвест» активно участвует в подготовке молодых специалистов: создал Центр искусственного интеллекта в РГЭУ (РИНХ), является индустриальным партнёром ЮФУ по программам ДС и ТОП-ДС федерального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», совместно с ДГТУ участвует в работе учебно-проектной лаборатории «Разработка игр и интеллектуальные технологии», проводит конкурсы проектов «Цифровой портрет региона», «Траектория обучения», «ИИ в курсовых и дипломных работах».

Совместно с Агентством инноваций Ростовской области банк «Центр-инвест» содействует внедрению инструментов ИИ на предприятиях-участниках федерального проекта «Производительность труда».

