Плановые стрельбы проведут в порту Новороссийска

В акватории Новороссийска запланировано проведение учений со стрельбами на день и вечер 19 мая, сообщает пресс-служба городской администрации. Во время тренировочных стрельб в порту запрещается движение плавательных средств и маломерных судов.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Плановые учения состоятся в Новороссийске два раза за день, с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. По данным мэрии, в ходе учений дежурные силы военно-морской базы будут отрабатывать практические действия по отражению БПЛА и безэкипажных катеров. В период проведения тренировочных мероприятий стрельбы выполняются из артиллерийских установок с молов военной гавани.

Тренировочные стрельбы проходят в акватории порта Новороссийска на регулярной основе. В связи с требованиями безопасности в порту запрещаются подводные работы, водолазные спуски, занятия водным спортом и движение прогулочных судов.

София Моисеенко