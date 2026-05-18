МЧС предупредило о риске повреждения сельхозкультур из-за ливней в КБР
В Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, гроз, града и усиления ветра до 25 м/с. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные погодные условия прогнозируются местами на территории республики. В горных районах возможен сход небольших селевых потоков, а на реках — подъем уровня воды до неблагоприятных отметок.
В МЧС предупредили, что непогода может привести к подтоплению низинных участков населенных пунктов, размыву берегов рек, повреждению мостовых опор и линий электропередачи, а также прорыву плотин прудов.
Кроме того, в ведомстве не исключают повреждение сельскохозяйственных культур и плодовых садов из-за ливней и града.