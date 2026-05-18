Кассация признала законным возврат денег за отказ семьи от тура в Анапу

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции признал законным взыскание денежных средств, штрафа, процентов и компенсации морального вреда с компании-турагента в пользу семьи, отказавшейся от отдыха в Анапе. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Семья россиянина внесла полную оплату за десять ночей в пятизвездочном отеле Анапы в ноябре 2024 года, о чем свидетельствуют материалы дела. В январе 2025 года гражданин отказался от поездки и хотел вернуть денежные средства, но фирма отказалась возмещать стоимость тура.

При рассмотрении дела компания возместила большую часть стоимости поездки. В судебном порядке с организации взыскали оставшуюся часть суммы, компенсацию морального вреда, штраф и проценты за пользование чужими денежными средствами. Решение суда поддержал областной суд, но юрлицо обратилось с просьбой о снижении штрафных санкций. По данным кассационной инстанции, россиян, бронировавший тур, уведомил об отказе от поездки представителя компании заранее.

Кассационный суд отклонил жалобу о ненадлежащем истце, так как, по материалам дела, тур бронировала супруга гражданина. В суде заявили, что судебные акты оставили без изменений, посчитав, что размер назначенного штрафа оказался соразмерным с последствиями нарушения обязательств со стороны компании.

