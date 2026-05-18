Аграрии Ростовской области выполнили 64% плана по севу яровых

В Ростовской области яровыми культурами засеяно 64% от запланированных площадей. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем MAX-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам главы региона, темпы посевной кампании остаются ниже прошлогодних из-за неблагоприятных погодных условий. В отдельных районах проведение полевых работ осложнили осадки и апрельское похолодание, тогда как в других территориях наблюдается дефицит влаги.

Губернатор отметил, что посевная кампания продолжается на всей территории Ростовской области. При этом абсолютные показатели уже засеянных площадей он не уточнил.

Ранее сообщалось, что общая посевная площадь в Ростовской области в 2026 году составляет 4,9 млн га. Под зерновые культуры планируется отвести более 3,5 млн га, еще 2,9 млн га были засеяны озимыми культурами.

Валерий Климов